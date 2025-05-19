Бізнес отримав 33,6 мільярдів гривень державних пільгових кредитів

З початку 2025 року бізнес отримав 10558 пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 33,6 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Загалом від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив понад 115 тис кредитів на суму 399,6 млрд грн.

Від початку року в межах програми бізнес отримав у 46 банках, залучених до неї, 8,2 млрд грн інвестиційних кредитів, 7,1 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику та 5,3 млрд грн — на поповнення обігових коштів. Ще 6,4 млрд грн бізнес отримав на переробку і 5,4 млрд грн — на підтримку посівної.

"Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі", – говориться у повідомленні.

"Програма пільгового кредитування стимулює розвиток реального сектору економіки та сприяє створенню нових робочих місць", — зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за січень – квітень українські підприємці залучили 9367 кредитів на загальну суму 30,1 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Тоді повідомлялося про 7,3 млрд грн на інвестиційні проєкти, 6,8 млрд грн на кредитування в зоні високого воєнного ризику, 5,5 млрд грн на розвиток переробки. Агропідприємства отримали 4,9 млрд грн на підтримку посівної. Ще 4,6 млрд грн бізнес залучив на поповнення обігових коштів.

Також повідомлялося, що у червні 2024-квітні 2025 банки отримали 4 269 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 85 млрд грн. Водночас розпочали фінансування таких проєктів на 18 млрд грн.

Громадянам України упродовж квітня надано 565 кредитів на енергетичні потреби на суму 105 млн грн, а загалом із червня – 7 364 кредити на 1 млрд грн.