Мінфін розповів, наскільки у липні поповнився держбюджет

У липні до загального фонду держбюджету надійшло майже 163 мільярди гривень.

Такі оперативні дані Міністерства фінансів.

"За оперативними даними, у липні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 162,9 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів", – говориться у повідомленні.

За підсумками липня надходження платежів від Державної податкової служби становили 88,9 млрд грн, в тому числі 32 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір і 26,9 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 42,2 млрд, відшкодовано – 15,3 млрд грн).

Ще 15,8 млрд грн склав акцизний податок. Дивіденди від підприємств з державною часткою власності склали 4,9 млрд грн. Також 4,8 млрд грн – податок на прибуток підприємств і 3,5 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 65,0 млрд гривень, повідомляє міністерство.

"В цілому, за оперативними даними, за підсумками липня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 224,9 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 49,8 млрд грн (станом на 30 липня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Міністерства фінансів повідомило, що видатки загального фонду державного бюджету у червні 2025 року становили 337,4 млрд грн, а загалом за перше півріччя - 1,9 трлн грн, що на 21,5% більше порівняно з аналогічним періодом торік.

У І півріччі 2025 року землевласники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів 21,28 млрд грн плати за землю. Як повідомила Державна податкова служба України, це майже на 15 %, або на 2,75 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року. За січень – червень 2025 року надходження склали 18,53 млрд гривень.

Протягом січня-червня 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 245,9 млрд грн, що на 37,2 млрд грн більше, ніж у відповідний період торік, повідомило Міністерство фінансів.