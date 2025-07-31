Минфин рассказал, насколько в июле пополнился госбюджет

В июле в общий фонд госбюджета поступило почти 163 миллиарда гривен.

Такие оперативные данные Министерства финансов.

"По оперативным данным, в июле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 162,9 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей", - говорится в сообщении.

По итогам июля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 88,9 млрд грн, в том числе 32 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор и 26,9 млрд грн - налог на добавленную стоимость (собрано 42,2 млрд, возмещено - 15,3 млрд грн).

Еще 15,8 млрд грн составил акцизный налог. Дивиденды от предприятий с государственной долей собственности составили 4,9 млрд грн. Также 4,8 млрд грн - налог на прибыль предприятий и 3,5 млрд грн - рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 65,0 млрд гривен, сообщает министерство.

"В целом, по оперативным данным, по итогам июля 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 224,9 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 49,8 млрд грн (по состоянию на 30 июля) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее Министерство финансов сообщило, что расходы общего фонда государственного бюджета в июне 2025 года составили 337,4 млрд грн, а всего за первое полугодие - 1,9 трлн грн, что на 21,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В I полугодии 2025 года землевладельцы и арендаторы земельных участков уплатили в местные бюджеты 21,28 млрд грн платы за землю. Как сообщила Государственная налоговая служба Украины, это почти на 15 %, или на 2,75 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года. За январь - июнь 2025 года поступления составили 18,53 млрд гривен.

В течение января-июня 2025 года в общий фонд местных бюджетов поступило 245,9 млрд грн, что на 37,2 млрд грн больше, чем в соответствующий период прошлого года, сообщило Министерство финансов.