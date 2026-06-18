Місцеві бюджети отримали на 22,6% більше зборів, ніж минулого року

Протягом січня – травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161,8 мільйона гривень туристичного збору.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Вітчизняна туристична галузь продемонструвала позитивну динаміку: до місцевих бюджетів надійшло 161,8 млн грн туристичного збору, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 132 млн грн.

Лідерами за обсягами сплати є місто Київ (34,7 млн грн), Львівщина (32,2 млн грн), Івано-Франківська область (27,8 млн грн) та Закарпаття (14,7 млн гривень).

Податкова нагадує, що туристичний збір стає надійним фінансовим ресурсом для розвитку громад. Отримані кошти місцева влада спрямовує на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків та зон відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників тощо.

Ставки збору встановлюються місцевими радами за кожну добу тимчасового проживання, для однієї особи: до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України та до 5 % – для іноземців та осіб без громадянства.

Нагадаємо:

За перші чотири місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 112 мільйонів гривень туристичного збору, що на 13,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що податкова служба посилить роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму: за її даними, третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває в тіні.

За підсумками 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 359 млн грн туристичного збору, що на 86 млн грн більше (31,5%), ніж за 2024 рік.

Раніше повідомлялося, що Київ отримав рекордний туристичний збір за пів року під час дії воєнного стану.