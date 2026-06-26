Місцеві бюджети зібрали з парковок 97 мільйонів гривень

За п'ять місяців до місцевих бюджетів надійшло 97 мільйонів гривень збору за місця для паркування – на 11 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

У січні – травні цього року до місцевих бюджетів надійшло 97 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів, торік ця сума становила 87,4 млн грн.

Стабільний дохід бюджетам забезпечили 609 офіційних операторів та власників паркувальних майданчиків.

За обсягами сплати лідує Одещина – 33,6 млн грн. У Львівській області такі збори склали 25,3 млн грн, у Дніпропетровській – 23,1 млн грн.

"Збір за місця для паркування повністю спрямовується до місцевих бюджетів. Це фінансовий ресурс для розвитку міської інфраструктури та благоустрою громад", – наголошують у ДПС.

Податкова нагадує, що платниками збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідно до рішень органів місцевого самоврядування організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.

Збір не сплачується із земельних ділянок, відведених для безоплатного паркування транспорту водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю.

Таких місць має бути не менше 10 % від загальної кількості паркувальних місць на спеціально обладнаних або відведених майданчиках, але не менше одного місця.

Нагадаємо:

У січні–квітні платники податків сплатили до бюджету 73,5 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів. Надходження зросли на 12,3% порівняно з минулим роком.

У Києві з 27 квітня вперше за п'ять років оновили вартість паркування, тарифи зросли на 5 грн для кожної з трьох зон. Крім цього, у столиці запровадили місячні абонементи зі знижкою 90% для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету міста.

Як пояснювали ЕП у "Київтранспарксервіс", нові тарифи та абонементи запровадили "для ефективного керування транспортним потоком, зменшення завантаженості дорожньої мережі та підвищення доступності паркувальних місць".