Мінус $200 млн за пів року: аграрії показали наслідки експортних мит на сою та ріпак

Українські аграрії втратили близько 200 млн дол. за 6 місяців через запровадження експортних мит на сою та ріпак.

Про це повідомляє Latifundist з посиланням на представників Американської торговельної палати в Україні (АСС).

Фермери недоотримали близько 130 млн дол. через зниження внутрішніх цін – їм доводилося продавати продукцію на 7% дешевше за світові рівні. Особливо постраждали малі та середні виробники, які не можуть експортувати продукцію самостійно та працюють через посередників.

Ще частину коштів аграрії втратили через саме мито: близько 50 млн дол. пішло до держбюджету.

Валютні надходження від експорту зменшилися на 1 млрд дол. Найбільше падіння зафіксовано по ріпаку (втрати сягають 400 млн дол.), сої (240 млн дол.) та соняшнику (345 млн дол.).

"Ті, хто пролобіював цей закон, практично вибили нас з ринку ріпака Європейського Союзу, тому що ми стали неконкурентноздатні через ці експортні податки", – підсумували представники АСС.

2 вересня 2025 року президент Зеленський підписав законопроєкт про введення експортного мита розміром у 10% на сою та ріпак.