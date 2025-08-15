Мінекономіки продовжило строк подання заявок на стимулювання індустріальних парків

Мінекономіки продовжило строк подання заявок на державне стимулювання для індустріальних парків.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Заявки на отримання фінансової підтримки можна подавати до уповноважених банків до 29 серпня.

Розмір фінансування може сягати до 150 млн грн на один парк, при цьому співфінансування держави складає до 50%, а для територій, які були деокуповані, — до 80% вартості проєкту.

"Державне стимулювання індустріальних парків є важливим елементом політики розвитку економіки "Зроблено в Україні". Ця підтримка надається для облаштування інфраструктури та компенсації вартості приєднання до електромереж", – нагадує міністерство.

"Продовження строку прийому заявок дає можливість ще більшій кількості проєктів отримати державну підтримку. Це не просто ділянки, а перевірений у світі інструмент для швидкого економічного зростання. Вони дозволяють ефективно поєднувати інвестиційні стимули, інфраструктурну підготовку та управлінську ефективність", – говориться у повідомленні.

У 2024 році держава вже спрямувала більше 1 млрд грн на розвиток інфраструктури в 15 парках. У 2025 році рішення про фінансування ухвалено для двох парків на загальну суму 203 млн грн, ще п’ять заявок перебувають на розгляді.

Крім того, місцева влада має можливість додатково стимулювати інвесторів через зниження податків на нерухомість і землю, а також запровадження власних програм підтримки.

Нагадаємо:

В Україні налічується близько сотні індустріальних парків, з яких 38 створені за останні півтора року. Минулого року на розбудову інфраструктури в цих локаціях перерахували понад 925 млн грн, цьогоріч передбачили в держбюджеті 500 млн грн

Раніше повідомлялося, що індустріальні парки "КРОНОСПАН РІВНЕ" у Рівненській області та "КИТ" у Київській отримали державне фінансування на загальну суму 203 млн грн в межах затвердженої урядом програми стимулювання.

Також повідомлялося, що внутрішньомайданчикові мережі першої черги Львівського індустріального парку Formatsia Industrial Park готові вже на 85%, завершення включно з благоустроєм заплановане на кінець серпня 2025 року.