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Держава дала понад 200 мільйонів гривень на розбудову двох індустріальних парків

Андрій Муравський — 8 липня, 11:12
Держава дала понад 200 мільйонів гривень на розбудову двох індустріальних парків
Getty Images

Індустріальні парки "КРОНОСПАН РІВНЕ" у Рівненській області та "КИТ" у Київській отримали державне фінансування на загальну суму 203 млн грн в межах затвердженої урядом програми стимулювання.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Індустріальний парк "КРОНОСПАН РІВНЕ" отримає 55,3 млн грн на будівництво станції комбінованої генерації електричної і теплової енергії. Індустріальний парк "КИТ", розташований у місті Буча Київської області, отримає 147,7 млн грн для реалізації проєкту з будівництва внутрішньомайданчикових мереж", – повідомляє міністерство.

"Ми почали фінансування індустріальних парків у цьому році, підтримали перші два парки — у Бучі та Рівному — на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. Це конкретні інвестиції держави у розвиток інфраструктури, яка необхідна для запуску виробництв. На кожен вкладений гривневий долар держава очікує в середньому залучити шість доларів приватних інвестицій.", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Програма передбачає надання коштів на безповоротній основі у розмірі до 150 млн грн на один або кілька проєктів заявника (в межах загального ліміту). Фінансування покриває до 50 % вартості робіт (до 80 % — для деокупованих територій). Також можливе відшкодування до 50 % витрат на приєднання до електричних мереж.

Заявник має забезпечити будівництво не менше 5000 м² промислових будівель та залучити щонайменше двох учасників до індустріального парку протягом трьох років.

"Зміни до нормативної бази зробили програму гнучкішою: тепер дозволено подавати заяви два роки поспіль, але в рамках ліміту у 150 млн грн, а також залучати до співфінансування не лише власні кошти, а й ресурси місцевих бюджетів, кредити та гранти. Подати заявки можна до 15 серпня через один з чотирьох уповноважених банків: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк або Сенс Банк", – говориться у повідомленні.

У 2024 році державне стимулювання отримали 15 заявників на загальну суму близько 1,2 млрд грн. Загалом реалізовано або запущено 33 проєкти будівництва інженерно-транспортної інфраструктури: автомобільних доріг, залізничних колій, мереж електропостачання, водопостачання, каналізації, трансформаторних підстанцій, а також приєднання до електричних мереж.

Станом на сьогодні в індустріальних парках України збудовано або перебуває в процесі будівництва 25 заводів. Уже споруджено понад сто тисяч квадратних метрів промислової нерухомості, і доступно близько 200 МВт електричної потужності для приєднання нових підприємств, інформує міністерство.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні налічується близько сотні індустріальних парків, з яких 38 створені за останні півтора року. Минулого року на розбудову інфраструктури в цих локаціях перерахували понад 925 млн грн, цьогоріч передбачили в держбюджеті 500 млн грн.

У травні Кабінет міністрів погодив виключення з Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальні парки iPark, "Яворівський", "Ланнівський", E40 Industrial Park.

Згодом стало відомо, що у Вінниці збудують новий індустріальний парк для виробників "Формація.Вінниця".

Раніше повідомлялося, що у 2024 році в Україні зареєстрували 31 новий індустріальний парк, що майже втричі більше, ніж у попередні роки. На початку березня до реєстру було включено 98 парків.

Також повідомлялося, що чотирьом індустріальним паркам виділили держфінансування на суму 216 млн гривень. Підтримка стосується ключових проєктів у таких парках — "Захід-Ресурс" (Львівська область), "Хмельницький" (Хмельницька область), "Ковель Порто" (Волинська область) та "Біла Церква 1" (Київська область). Ці інвестиції забезпечать створення необхідних умов для залучення інвесторів і розвитку виробничих потужностей.

промисловість Мінекономіки

Мінекономіки

Держава дала понад 200 мільйонів гривень на розбудову двох індустріальних парків
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