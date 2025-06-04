Шмигаль повідомив, скільки індустріальних парків є в Україні

В Україні налічується близько сотні індустріальних парків, з яких 38 створені за останні півтора року.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, наразі в індустріальних парках будуються або збудовані 25 заводів, зведено понад 100 тис. кв. м промислової нерухомості, доступно близько 200 МВт електричної потужності.

Шмигаль зазначив, що держава надає фінансовий ресурс на розбудову інфраструктури в цих локаціях. Минулого року перерахували понад 925 млн грн, цьогоріч передбачили в держбюджеті 500 млн грн.

"Сьогодні реєструємо ще один такий промисловий майданчик на Хмельниччині. У його планах налагодити переробку агропродукції та створити не менше 350 робочих місць", – повідомив очільник уряду.

Нагадаємо:

У травні Кабінет міністрів погодив виключення з Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальні парки iPark, "Яворівський", "Ланнівський", E40 Industrial Park.

Згодом стало відомо, що у Вінниці збудують новий індустріальний парк для виробників "Формація.Вінниця".