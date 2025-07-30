Нардеп розповів про хід робіт у львівському індустріальному парку

Внутрішньомайданчикові мережі першої черги Львівського індустріального парку Formatsia Industrial Park готові вже на 85%, завершення включно з благоустроєм заплановане на кінець серпня 2025 року.

Про це у Facebook написав заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський.

"Разом з колегами по Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку ознайомились з ходом робіт. Це контрольний візит у львівський індустріальний парк Formatsia Industrial Park. Для розвитку його інженерної інфраструктури держава виділила 114,9 млн. грн", – повідомив він.

"Зовнішні інженерні мережі 1 черги будуть завершені у листопаді. Ну а весь проект розраховано на 2 роки, всі мережі на повну потужність запрацюють у грудні 2026 року. Зведення промислових будівель триває повним ходом. Більшість з них – під конкретного замовника", – розповів Кисилевський.

За його словами, новий завод з виробництва сендвіч-панелей вже завозить і монтує обладнання, і запуск заплановано на серпень. Також до вʼїзду у нове приміщення готуються підприємство з виробництва пластикових кришечок пляшок для води та завод з металообробки.

На етапі фундаментних робіт перебуває будівництво нового майданчика для виробництва спецтехніки компанії "Пожмашина". Окрема будівля буде розрахована для відносно невеликих підприємств, частину орендних площ там планує зайняти виробник шкарпеток.

"Керуюча компанія індустріального парку займається не тільки будівництвом, а й надає резидентам чимало сервісних послуг. Зокрема, для учасників парку діє рекрутингова агенція для набору персоналу на майбутні виробництва", – зазначив заступник голови економічного комітету.

"Надається допомога з пошуку моделей довгострокового фінансування, і не без успіху: під кредит комерційного банку на один з проектів індустріального парку ЄБРР надав гарантії. Також усі резиденти максимально поінформовані про програми політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні", – додав він.

"Індустріальні парки - один з інструментів політики "Зроблено в Україні". Вона обʼєднує програми сприяння бізнесу, спрямовані на те, щоб в Україні було вигідно виробляти, інвестувати й експортувати", – пише депутат.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що індустріальні парки "КРОНОСПАН РІВНЕ" у Рівненській області та "КИТ" у Київській отримали державне фінансування на загальну суму 203 млн грн в межах затвердженої урядом програми стимулювання.

В Україні налічується близько сотні індустріальних парків, з яких 38 створені за останні півтора року. Минулого року на розбудову інфраструктури в цих локаціях перерахували понад 925 млн грн, цьогоріч передбачили в держбюджеті 500 млн грн.

У травні Кабінет міністрів погодив виключення з Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальні парки iPark, "Яворівський", "Ланнівський", E40 Industrial Park.

Згодом стало відомо, що у Вінниці збудують новий індустріальний парк для виробників "Формація.Вінниця".

Раніше повідомлялося, що у 2024 році в Україні зареєстрували 31 новий індустріальний парк, що майже втричі більше, ніж у попередні роки. На початку березня до реєстру було включено 98 парків.

У 2023 році повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку стане власником 35% акцій львівського індустріального парку М10 та інвестує в нього 24,5 млн доларів.