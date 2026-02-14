Мінекономіки дозволило збудувати вітроелектростанцію на закарпатській полонині

Міністерство економіки надало позитивний висновок щодо проєкту будівництва вітрової електростанції на території полонини Руна на Закарпатті.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Міністерство повідомляє, що завершило розгляд матеріалів у межах процедури оцінки впливу на довкілля та надало відповідний висновок щодо проєкту будівництва вітрової електростанції на території Тур'є-Реметівської громади Закарпатської області.

Під час оцінки досліджувались наближеність до природоохоронних територій, належність до природо-заповідного фонду, наближеність до пралісів, які відстані до них, чи є це первинною дикою територією і який вплив на птахів та кажанів, відповідно цих чинників і ухвалюється рішення.

"Екологічна частина матеріалів ґрунтується на дослідженнях, які підтвердили низький показник впливу на птахів та кажанів", – говориться у повідомленні.

Об'єкти станції розміщуються на належній відстані від об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), а сама територія планованої діяльності не входить до складу ПЗФ чи Смарагдової мережі.

"Результати розрахунків підтверджують низький показник негативного впливу на довкілля", – зазначили у міністерстві.

Міністерство також вивчало: затверджений детальний план території, містобудівні умови та обмеження, повідомлення про початок виконання будівельних робіт до ДІАМ, наявність правовстановлюючих документів на земельні ділянки, рамку землекористування з можливістю суборенди для черг проєкту.

Територія, де планується будівництво станції та інфраструктури до неї, розташована за межами пралісів, водно-болотних угідь міжнародного значення, та не входить до ПЗФ, а об'єкти станції розміщуються на необхідній відстані від об'єктів ПЗФ.

Враховуючи розміри найближчих відстаней до об'єктів ПЗФ та пралісів (80, 140 і 490 м відповідно), охоронні зони цих об'єктів порушуватись не будуть.

"Російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції", – зазначають у міністерстві.

Розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) – це державний пріоритет, спрямований на посилення енергетичної незалежності, стійкості та модернізацію енергосистеми за стандартами ЄС.

Тільки впродовж повномасштабного російського вторгнення ми додали близько 260 мВт потужностей вітряної та близько 850 мВт сонячної енергії, говориться у повідомленні

Згідно Національного плану з енергетики та клімату до 2030 року, Україна буде забезпечувати щонайменше 27% своїх потреб за рахунок відновлюваних джерел енергії. Нині ВДЕ забезпечують 11% наших потреб.

Проєкт передбачає встановлення тридцяти сучасних вітроенергетичних установок потужністю до 5,5 МВт кожна. Проєктована ВЕС (вся станція з 30 установок) матиме потужність до 156 МВт. Завдяки цьому проєкту щороку Україна зможе отримати близько 480 000 МВт/год енергії природи.

