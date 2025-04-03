На Волині збудують вітрову електростанцію за гроші міжнародних банків
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) нададуть групі "Галнафтогаз" 157 млн євро кредиту на вітрову електростанцію 147 МВт у Волинській області.
Про це йдеться в пресрелізі ЄБРР, передає "Інтерфакс-Україна".
Фінансування надається за підтримки Європейського Союзу (ЄС), Сполученого Королівства та Фонду чистих технологій (CTF) Фондів кліматичних інвестицій (CIF).
"До пакету фінансування входять кредити по 60 млн євро від ЄБРР і IFC та 37 млн євро від ЧБТР. Загальна вартість проєкту оцінюється у 225 млн євро (без урахування ПДВ), при цьому решта фінансування буде забезпечена внеском групи "Галнафтогаз", яка реалізує цей проєкт та широко відома в Україні під брендом "OKKO", – йдеться у релізі.
Кредити надаються зареєстрованим в Україні проєктним компаніям ТОВ "Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь" і ТОВ "Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь 3".
Очікується, що ці ВЕС загальною потужністю 147 МВт щорічно вироблятимуть не менше 380 ГВтг відновлюваної безвуглецевої електроенергії й забезпечить скорочення викидів СО2 приблизно на 245 тис. тонн на рік.
В ЄБРР акцентували, що новий проєкт є одним з перших приватних проєктів будівництва генеруючих потужностей в українській енергетиці з початку російського вторгнення у 2022 році.
Нагадаємо:
У Житомирській обласній військовій адміністрації підписали меморандум із турецькою компанією, яка має намір реалізувати масштабний проєкт щодо будівництва вітрової електростанції в регіоні.