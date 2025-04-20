Суд зобов'язав ВЕС повернути землю Трускавецькій міськраді

Господарський суд Львівської області зобов'язав ТОВ "Сколівська ВЕС" повернути Трускавецькій міській раді Львівської області земельну ділянку площею 1 га.

Про це свідчить рішення суду від 10 квітня.

У 2014 році ТОВ "Сколівська ВЕС" отримала в користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 1 га (кадастровий номер 4624585200:03:000:0067) для спорудження та обслуговування вітрової електростанції. Ділянка розташована за межами села Орів, нині належить до території Трускавецької громади.

ВЕС уклала договір з обласним управлінням Держземагентства. Згодом земельна ділянка перейшла у володіння Трускавецької громади, яка стала правонаступником облуправління.

За даними прокуратури, "Сколівська ВЕС" тривалий час не виконує зобов`язань щодо орендної плати. Зокрема з липня 2021 року по червень 2024 року кошти за користування землею не надходили.

Врахувавши доводи прокуратури, суд зобов'язав розірвати договір оренди та повернути на користь територіальної громади в особі Трускавецької міської ради земельну ділянку.

За даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "Сколівська ВЕС" є Ігор Рончевич і громадянин Швейцарії Антон Даніель Вісс, який із 23 серпня 2024 року перебуває під санкціями США.

Рончевич і Вісс є також співвласниками ТОВ "Карпатська ВЕС" і ТОВ "Смеречанська ВЕС".

Нагадаємо:

У грудні 2024 року Господарський суд Львівської області зобов'язав ТОВ "Сколівська ВЕС" повернути на користь Трускавецької міськради земельну ділянку площею 1 га (кадастровий номер 4624585200:03:000:0064), теж надану для будівництва та обслуговування ВЕС за межами с. Орів Сколівського району Львівської області.