Турецька компанія побудує вітроелектростанцію на Житомирщині

У Житомирській обласній військовій адміністрації підписали меморандум із турецькою компанією, яка має намір реалізувати масштабний проєкт щодо будівництва вітрової електростанції в регіоні.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Це стане ще одним важливим кроком до формування на території області стійкої до загроз енергосистеми. Тому розвиток альтернативних джерел енергії є важливим для наших громад", – наголосив Бунечко.

Завдяки новій електростанції потужності альтернативної енергетики Житомирської області можуть поповнитись додатковими 100-200 МВт вітрогенерації

Бунечко зазначив, що інвестори з Туреччини вже мають досвід роботи у сфері відновлювальної енергетики в Україні, тож масштабування бізнесу може відбутися швидко та ефективно.

Він також повідомив, що наразі запланований комплекс заходів з визначення вітрових потоків для встановлення майбутніх веж.

Голова Житомирської ОВА не назвав компанію, але відомо, що у 2024 року він повідомляв, що турецька компанія "Атлас Глобал Енерджі" планує побудувати в регіоні нові потужності вітрової енергетики.

Нагадаємо:

У Володимирському районі на Волині зводять вітрову електростанцію, яка складатиметься з 20 генераторів.