Мільярдні збитки: генпрокурор розповів про масштаби оборонної корупції

З початку року встановлені збитки під час закупівлі обладнання, продуктів, послуг та будівництва захисних споруд для Сил оборони сягнули 3,9 млрд грн, також задокументовано близько 23 млн грн неправомірної вигоди, яку отримали посадовці ТЦК та ВЛК.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони зосередили роботу напрямах, які потенційно мають фінансові та мобілізаційні ризики: закупівлі для війська, виплати військовослужбовцям, корупція під час мобілізації та незаконне переправлення через кордон", – написав він у Facebook.

З початку року за цими напрямами 488 особам повідомлено про підозру у 384 кримінальних провадженнях. 530 обвинувальних актів уже скеровано до суду.

За словами генпрокурора, "Нечесні закупівлі" – напрям із найбільшим обсягом встановлених збитків, це 3,9 млрд грн.

"Зловживання, завищені ціни, недбалість і розкрадання під час закупівлі обладнання, продуктів, послуг та будівництва захисних споруд для Сил оборони. Державі та громадам уже відшкодовано 554,9 млн грн", – повідомив Кравченко.

Він наголосив, що недопоставлене обладнання, неякісно виконані роботи чи завищена вартість закупівлі – це ресурси, яких у потрібний момент може не вистачити військовим.

У 59 провадженнях повідомлено про підозру 132 особам. До суду скеровано 86 обвинувальних актів, 29 із них щодо командирів військових частин та керівників установ.

За даними Офісу генерального прокурора, "корупційні виплати" склали понад 251,6 млн грн. Ідеться про збитки через незаконні виплати та привласнення грошового забезпечення військовослужбовців.

Найбільше 174,6 млн грн так званих "бойових", нарахованих тим, хто фактично не виконував бойових завдань. Ще 22,8 млн грн виплачено за підробленими документами, 4,7 млн грн втрачено через службову недбалість.

У 117 провадженнях повідомлено про підозру 173 особам. До суду скеровано 221 обвинувальний акт, 32 щодо командирів та керівників установ.

Також Кравченко розповів про такий напрям, як "Нелегальний туризм". Ідеться про викриття схем незаконного переправлення через державний кордон, виявлення організаторів каналів, посібників та корумпованих посадовців.

Сума задокументованої неправомірної вигоди понад 35 млн грн. У 82 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 131 особі. До суду скеровано 148 обвинувальних актів.

Інший блок Кравченко називає "Зворотнім боком ТЦК та ВЛК": Фіктивна непридатність, незаконні відстрочки, сприяння ухиленню від військової служби. "За кожною такою "послугою" не лише хабар, а й прямий удар по мобілізаційній спроможності держави", – пояснив він.

Задокументовано близько 23 млн грн неправомірної вигоди. Розраховувалися не тільки грошима, передавали автомобілі та паливні талони. У 126 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 52 посадовцям. До суду скеровано 75 обвинувальних актів, 13 із них – щодо керівників ТЦК, СП та ВЛК.

"Окремий напрям "Оборонний інтерес". Це повернення через суд незаконно відчужених земель, майна та інших активів оборонного призначення", – написав генпрокурор.

Цього року прокурори пред'явили 356 позовів на 44,9 млрд грн. Суди вже задовольнили 187 позовів на 36,3 млрд грн. Виконано судових рішень на 92,1 млрд грн, включно з вартістю повернутих державі землі та майна.

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