Антикорсуд призначив Кириленку адвоката: його власний перебуває у відпустці

Вищий антикорупційний суд призначив голові Антимонопольного комітету (АМКУ) Павлу Кириленку безоплатного захисника.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У справі голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка тривають допити свідків, однак вже третє засідання відбувається без адвоката.

Протягом серпня він перебуває у відпустці, тож просив суд відкласти всі засідання цього місяця.

Судді ВАКС відмовили, оскільки тяжкість інкримінованого правопорушення не передбачає обовʼязкової участі захисника.

Перше засідання 3 серпня суд відклав і надав час для залучення іншого захисника до наступного засідання.

Однак, за словами Кириленка, він не зміг самостійно залучити іншого адвоката, адже жоден не готовий зайти у справу на цій стадії. Тому суд, на прохання обвинувачених, призначив їм безоплатного адвоката.

Нагадаємо:

Наприкінці червня Вищий антикорупційний суд продовжив обов'язки голові Антимонопольного комітету України і не дозволив його дружині виїхати за кордон.