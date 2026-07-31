Мільйонні оборудки на виробництві БпЛА: справу передали до суду

До суду скеровано кримінальне провадження щодо директора підприємства, який ухилився від сплати податку на прибуток в значному розмірі – ідеться про одного із виробників безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Київська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що керівник підприємства, яке займається виробництвом безпілотних літальних апаратів, організував внесення до бухгалтерського та податкового обліку відомостей про придбання товарів і послуг, яких фактично не було.

"Такі операції відображали як витрати підприємства. У результаті його прибуток у документах зменшувався, а разом із ним і сума податку, яку належало сплатити до державного бюджету", – розповіли слідчі.

Для оформлення операцій використовували підприємства з ознаками фіктивності. У такий спосіб до бюджету не надійшло понад 8 млн грн податку на прибуток.

Під час досудового розслідування всю суму несплаченого податку відшкодовано. Кошти в повному обсязі надійшли до державного бюджету.

У зв'язку з повним відшкодуванням завданої державі шкоди прокурори скерували до суду клопотання про звільнення директора підприємства від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених законом.

Нагадаємо:

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Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо директора підприємства з виробництва міндобрив на Полтавщині: газовий конденсат був лише "на папері", а держава через фіктивні закупівлі недорахувалася 11,5 мільйона гривень податків.