Львівські посадовиці "заробили" мільйон гривень на фейковому бронюванні

Двох чиновниць Львова, яких раніше викрили на фейковому бронюванні, підозрюють у привласненні мільйона гривень за фіктивних працівників, а ще понад 2,6 мільйона гривень склали збитки комунального підприємства.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними УП у правоохоронних органах, ідеться про заступницю директора департаменту ЖКГ – начальницю управління інженерного господарства Львівської міськради Ірину Мауль та про провідну спеціалістку відділу водопостачання цього ж управління Марію Дацків, які перш, ніж перейти на роботу до міськради, працювали на комунальному підприємстві.

Перебуваючи на посаді директорки одного з комунальних підприємств Львова, посадовиця за грошову винагороду організувала протиправну схему фіктивного працевлаштування, зазначає прокуратура.

"Відтак військовозобов'язані "клієнти", які "офіційно працювали" на підприємстві, отримували підставу для бронювання на період мобілізації, що дозволяло їм нібито легально уникати служби у лавах ЗСУ", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, для реалізації плану з працевлаштуваннями, директорка залучила свою підлеглу – головну економістку комунального підприємства.

Так, в її "обов'язки" входило забезпечення фінансового підтвердження формального працевлаштування на підприємстві конкретних робітників. Зокрема, економістка організувала внесення у фінансову звітність недостовірних відомостей про нібито відпрацьований ними час та здійснювала нарахування їм заробітної плати.

Задокументовано, що за період з квітня 2024 по серпень 2025 року було фіктивно працевлаштовано 11 чоловіків віком від 29 до 46 років (на момент оформлення трудових відносин).

Шестеро з них були зараховані двірниками, двоє – водіями, по одному перебували на посаді слюсаря-сантехніка і муляра відповідно, а один чоловік почергово обіймав дві посади – водія і двірника.

Фактично ж "працівники" на робочі місця не з'являлися взагалі, оскільки мали іншу роботу, з'ясували слідчі.

Водночас частину заробітної плати, отриманої в комунальному підприємстві, чоловіки регулярно перераховували на банківські рахунки директорки та фінансистки, а один з працівників взагалі не мав доступу до своєї "зарплатної" карти, оскільки вона була у спільниць.

За результатами проведення слідчих дій вдалося зафіксувати, що експосадовиці привласнили понад 1,1 млн грн. А майнова шкода, завдана комунальному підприємству внаслідок безпідставних виплат заробітної плати, склала понад 2,6 млн грн.

"Згодом спільниці звільнилися з комунального підприємства та перейшли на роботу до міськради: ексдиректорка у жовтні 2025 року очолила одне з управлінь у статусі заступниці директора департаменту, а колишня економістка вже у листопаді стала провідною спеціалісткою цього ж підрозділу, знову опинившись під керівництвом своєї "компаньйонки", – розповіли у прокуратурі.

"Однак навіть працюючи на нових посадах у мерії, спільниці ще кілька місяців продовжували отримувати гроші за свою попередню протиправну діяльність", – стверджують слідчі.

У березні цього року обом було повідомлено про підозри ц перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період: колишній директорці комунального підприємства – в організації, а колишній головній економістці цього ж підприємства – у пособництві у вчиненні цього кримінального правопорушення.

На основі нових доказів, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, обом було повідомлено про зміну підозри.

Крім інкримінованого раніше злочину колишнім посадовицям повідомили про підозри за фактом розтрати та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах: ексдиректорці – в організації, а ексекономістці – в пособництві.

Досудове розслідування здійснюється за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Нагадаємо:

У Рівному діяла схема підбору військовозобов'язаних і оформлення їм недостовірних трудових відносин на підприємстві критичної інфраструктури для подальшого бронювання від мобілізації.

У Києві група осіб організувала схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних на підприємстві критичної інфраструктури ТОВ "Компанія Вега КМ". Схема полягала в тому, щоб за гроші надавати відстрочки від мобілізації, бронюючи від призову під час мобілізації.