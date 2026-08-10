Енергоатом не має статусу потерпілого у справі "Мідас" – НАБУ

Енергоатом наразі не має статусу потерпілого у справі "Мідас", у межах якої НАБУ розслідує масштабну корупційну схему на $100 млн.

Про це повідомили на спільному брифінгу НАБУ і САП.

"Наразі статусу потерпілої особи у кримінальному провадженні, наскільки мені відомо, немає", – заявили директор НАБУ Семен Кривонос

В антикорупційних органах не пояснили, чому Енергоатом досі не має цього статусу та чи зверталася компанія з відповідною заявою.

За даними НАБУ, через підконтрольну фігурантам "пральню" пройшло понад $100 млн. Водночас у Бюро наголосили, що цю суму не можна порівнювати з прибутком Енергоатому, оскільки це не пов'язані між собою показники.

Досудове розслідування триває. У НАБУ заявили про "суттєвий прогрес" у справі та планують завершити слідство у строки.

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Нагадаємо:

За версією слідства, очолювана бізнесменом Тимуром Міндічем злочинна організація систематично отримувала від контрагентів "Енергоатому" відкати у розмірі 10-15% від вартості контрактів.

За сплату грошей постачальникам не блокували розрахунки за виконані роботи та не позбавляли статусу контрагента. У НАБУ цю схему назвали "шлагбаумом".