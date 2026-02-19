Хабар за житло для військових у Києві: ексчиновник Міноборони отримав нову підозру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру колишньому т.в.о. начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міноборони, який просив надати йому хабар за будівництво житла у Києві для військовослужбовців та членів їх сімей.

Про це повідомляє пресслужба САП.

За даними джерел "Української правди", йдеться про т.в.о. начальника Головного управління майна та ресурсів Міноборони Віталія Гайдука.

Як встановила САП, чиновник за хабар мав забезпечити перемогу в конкурсі на забудову земельної ділянки у Святошинському районі столиці наперед визначеного учасника.

Розмір винагороди під час переговорів зменшився з 1,1 млн доларів США до 690 тис. доларів США.

За попередньою домовленістю гроші мали передаватись двома частинами, зокрема для початку конкурсу просили надати 100 тис. доларів США.

Нагадаємо:

В серпні 2025 року Гайдука вже було викрито на схожій злочинній схемі. Тоді розмір неправомірної вигоди сягав 1 млн доларів США за сприяння в підписанні інвестиційного договору про участь у будівництві багатоквартирного 16-ти поверхового житлового будинку на земельній ділянці в Святошинському районі Києва.

Стосовно поплічників організатора схеми, за даними джерел УП, торік 10 червня співробітники ДСР та ГСУ Нацполіції затримали при отримані неправомірної вигоди у сумі 100 тис доларів США представника ССО підполковника Олександра Тиршу та представника МОУ Олексія Стасюка.