Уряд затвердив порядок використання коштів Євросоюзу на ОПК

Уряд затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спецпозики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026-2027 роках.

Про це інформує прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Це дозволить спрямувати залучені від ЄС кошти на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання для потреб українського війська", – зазначила вона.

Європейські кошти підуть не лише на імпорт озброєння, а й на пряме фінансування контрактів із українськими виробниками.

За словами очільниці уряду, закупівлі проводитимуться, зокрема, через міжнародні організації за їхніми процедурами, що пришвидшить доставку важливих компонентів та готового озброєння.

"Запроваджується моніторинг, контроль, аудит та звітування відповідно до вимог Європейського Союзу, що забезпечить прозоре та найбільш ефективне використання залучених коштів", – додала вона.

Угоду про Ukraine Support Loan було підписано і ратифіковано наприкінці травня. Це кредитний інструмент Європейського Союзу обсягом до €90 млрд, розрахований на 2026-2027 роки. Із цієї суми €60 млрд буде спрямовано на оборонні потреби України.

Вже у поточному році очікується €28,3 млрд оборонної підтримки в межах Ukraine Support Loan, зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд додатково спрямував 220 мільйонів гривень на потреби Сил оборони за рахунок коштів, які були призначені на фінансування НКРЕКП.

Уряд запровадив єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій — Brave International.

Раніше повідомлялося, що спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання: з $1 млрд до $35 млрд.