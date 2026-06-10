Правоохоронці викрили масштабне розкрадання військового майна: яка схема

На Харківщині правоохоронці викрили схему розкрадання військового майна: державним оборонним підприємствам постачали запчастини до бронетехніки, яке раніше було списане як знищене.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"НАБУ та САП викрили масштабну схему розкрадання військового майна за участю заступника командира однієї з військових частин Харківської області", – говориться у повідомленні.

Протягом 2022–2024 років група компаній і ФОПів, фактично підконтрольна двом особам, поставила державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки на понад 350 млн грн.

Водночас жодних легальних джерел походження цієї продукції не існувало, а частина поставленого майна раніше зберігалася в одній із військових частин Харківщини. На початку повномасштабного вторгнення його списали як нібито знищене внаслідок російських ракетно-бомбових ударів.

"Реалізації злочинного задуму сприяв колишній заступник командира військової частини. За це отримав від організатора схеми неправомірну вигоду на суму щонайменше 2,8 млн грн", – говориться у повідомленні.

При чому комерсант напряму оплачував для військового побутове обладнання, дорогі будівельні матеріали та інші товари, зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо:

Раніше підприємство, яке не виконало оборонний контракт в повному обсязі, змусили повернути Міністерству оборони України понад 57,5 мільйона гривень.

Вищий антикорупційний суд на чотири роки позбавив волі начальника одного із центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України.

Раніше прокуратура повідомила про підозру колишньому т.в.о. начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міноборони, який просив надати йому хабар за будівництво житла у Києві для військовослужбовців та членів їх сімей. Ідеться про т.в.о. начальника Головного управління майна та ресурсів Міноборони Віталія Гайдука.