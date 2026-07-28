НАБУ викрило оборудку на будівництві житла для військових

НАБУ та САП викрили посадовця Збройних Сил України на одержанні неправомірної вигоди: за право будувати житло на території військового містечка він хотів отримати від забудовника понад два мільйона доларів.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У березні 2021 року підозрюваний, обіймаючи посаду начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ (і водночас командира військового містечка у Львові), запропонував забудовнику забезпечити зведення багатоквартирного житлового будинку на території цього містечка.

"До реалізації плану посадовець залучив спільників, а свої "послуги" оцінив у 2,2 млн дол. США", – говориться у повідомленні.

Детективи з'ясували, що 1,5 млн дол. призначалися безпосередньо посадовцю ЗСУ. Частину цих коштів він планував передати членам Кабінету Міністрів України за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною.

Ще 700 тис. дол. США мали розділити між собою співучасники злочину (колишній адвокат та інший забудовник).

Детективи зафіксували передачу в період із березня 2021 року до липня 2023 року хабаря готівкою на загальну суму 2 млн дол. США.

Про підозру повідомлено посадовцю ЗСУ, забудовнику та співучасникам.

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