Мільярдні підряди на ремонт доріг на Дніпропетровщині віддали без конкуренції

Компанія "Автомагістраль-південь" Олександра Бойка отримала без конкуренції підряди на ремонт низки державних трас на Дніпропетровщині на 4,3 мільярда гривень.

Про це пише сайт "Наші гроші".

"З 2 по 7 серпня у системі "Прозорро" оприлюднено 56 тис. повідомлень про закупівлі на 25,30 млрд грн. Справжнім гегемоном цього тижня стала "Автомагістраль-південь", – говориться у повідомленні.

Компанія Олександра Бойка отримала у базовій для неї Дніпропетровській області підряди на ремонт низки державних трас на загальну суму 4,33 млрд грн.

"Гроші на ремонт ще фізично не виділені, тому в контрактах фінансування віднесено на наступний рік. Але очевидно, що замовник розраховує на гроші", – пишуть "Наші гроші".

Оскільки контракти з "Автомагістраллю-Південь" були укладені без жодної конкуренції за рішенням Ради оборони Дніпропетровської області від 14 липня. В протоколі рішення Ради вказано, що ремонт цих доріг потрібен "для забезпечення безперебійного і безпечного проїзду логістичного забезпечення, пересування автомобільного транспорту та евакуації населення".

Аналітики звертають увагу на "високі розцінки "Автомагістралі-Південь" в цих неконкурентних підрядах".

Минулого тижня були проведені відкриті торги Служби відновлення у Миколаївській області також на поточний ремонт окремих ділянок місцевих трас. Тут підряди у конкуренції з "Ростдорстроєм" виграла "Автострада". Її розцінки на окремі види робіт по ремонту дороги Т-15-06 вартістю 636 млн грн виявились в середньому на 10% нижчими від дніпропетровського прайсу "Автомагістралі-Південь" в ремонті траси Н-08 вартістю 692 млн грн, пишуть "Наші гроші".

Вартість робіт "Автомагістралі-Південь" дорожча від "Автостради" за рахунок значно вищої ціни асфальту і фарби, а також вартості доставки до місця ремонту, зазначають аналітики.

"Держава не зекономила 10% на підрядах ціною 4,3 млрд грн. А півмільярда гривень в нашій бідній країні на дорозі не валяються. Бо їх відразу хтось кудись закопує", – резюмує видання.

Нагадаємо:

Раніше "Наші гроші" писали, що регіональні служби Агенції відновлення уклали угод на поточний ремонт і експлуатаційне утримання доріг на 5,27 мільярда гривень, але угоди укладаються практично без фінансування на цей рік. Ті, хто подається на ці торги, забирає підряди без конкуренції.

Раніше Служба відновлення та розвитку інфраструктури оголосила два тендери щодо реконструкції та капітального ремонту трас на Миколаївщині на 5,58 мільярда гривень, жодна інша місцева служба не оголошувала настільки великих тендерів на капремонт доріг.

Раніше Господарський суд Дніпропетровської області вирішив стягнути з ТОВ "Інжинірингова компанія Планета буд" на користь Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровської області 3,5 млн грн збитків та штрафних санкцій за неякісний ремонт шляхопроводу.