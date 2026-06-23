Штрафи до 17 тисяч: у Раді готують посилення покарання за перевищення швидкості

Рада може збільшити штрафи за перевищення швидкості

У Верховній Раді розробляють законопроєкт, який передбачає значне підвищення штрафів для водіїв за порушення швидкості.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Законопроєкт розробляють спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.

Зараз стягнення за перевищення швидкості становлять 340 грн за перевищення норми на понад 20 км/год та 1700 грн за перевищення на понад 50 км/год.

Нові штрафи, передбачені законопроєктом:

понад 20 км/год – 680 грн;

понад 40 км/год – 2040 грн;

понад 60 км/год – 2720 грн;

понад 80 км/год – 3400 грн;

перевищення п'ять і більше разів за рік – 17 000 грн.

Документ наразі перебуває на стадії підготовки – про терміни його готовності та винесення на голосування інформація відсутня.

Нагадаємо:

Після смертельної ДТП в Києві на початку червня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала низку заходів щодо посилення відповідальності водіїв на дорозі.

Крім того, компанія Bolt після цієї ДТП заявила, що назавжди блокуватиме водіїв, на яких надійшли щонайменше дві скарги щодо перевищення швидкості або небезпечної манери водіння.