На Харківщині житло для ВПО реконструюють за завищеними цінами – ЗМІ

У місті Зміїв на Харківщині реконструюють колишній інтернат під житло для тимчасового проживання ВПО: вартість робіт завищена, а ціна на квартиру виходить у рази вище від ринкової.

Про це пише сайт "Наші гроші".

Департамент капітального будівництва Харківської ОДА замовив ТОВ "Житлобуд-3" реконструкцію колишнього інтернату за 389,46 млн грн. Про це повідомляється в "Прозорро".

В день укладання договору ціну зменшили на 1,52 млн грн до 387,94 млн грн.

До кінця 2027 року у місті Зміїв (38 км від Харкова та 72 км від Вовчанська) мають завершити реконструкцію будівлі колишньої школи-інтернату під житло для тимчасового проживання 222 внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, виконають земляні роботи, влаштують фундамент, зведуть стіни та плиту покриття, змонтують внутрішні сходи, утеплять і гідроізолюють зовнішні конструкціїі, облаштують тротуари, внутрішні перегородки, підлоги, дверні прорізи та виконають внутрішнє оздоблення.

Також передбачено монтаж підйомника для людей з інвалідністю, облаштування систем вентиляції, теплопостачання, водопостачання і каналізації, електромереж, зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, капітальний ремонт свердловини, реконструкцію корпусів, будівництво зовнішніх тепломереж тощо.

Роботи фінансуються з місцевого бюджету. Цьогоріч передбачено 88 тис грн, а у 2027 році – 387,85 млн грн. Запроектовано 36 квартир: 22 однокімнатних квартир, 12 двокімнатних та 2 трикімнатних квартири.

"Таким чином, середня вартість однієї квартири становитиме 10,77 млн грн (близько $241 тисяч). Для порівняння, на вторинному ринку Змієва дво- та трикімнатні квартири продаються по $25–26 тисяч, тобто майже вдесятеро дешевше", – стверджують "Наші гроші".

У підсумковій відомості ресурсів бетон В30 W6 F200 врахували по 7 182 грн/куб. м, хоча "Харківські Будматеріали" пропонують його по 5 430 грн/куб. м, а завод бетонних виробів "Rockside" – по 5 800 грн/куб. м.

Непластифікована полівінілацетатна дисперсія вписана по 276 грн/кг, хоча у магазинах її продають по 209 грн/кг та по 175 грн/кг, що на 24-37% дешевше.

Кабель ВВГнгд 5х16 кв. мм врахували по 853 грн/м, "Укрпровід" продає такий по 694 грн/м, що на 19% дешевше, порівняли "Наші гроші".

"Отже, тільки на перелічених позиціях ймовірна переплата може становити близько 8 млн грн", – говориться у повідомленні.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Для участі в тендері учасники мали попередньо ознайомитися з проектною документацією. Зробити це можна було лише особисто за адресою замовника у робочі дні, представник учасника мав пред'явити документ, що посвідчує особу, а також диплом про вищу будівельну освіту.

Харківським "Житлобуд-3" володіє Юрій Мельник, який раніше був і директором. Нині фірмою керує Олександр Василига. Із 2023 року фірма отримала державних замовлень на 2,53 млрд грн, найбільше від нинішнього замовника.

Нагадаємо:

Харківська облдержадміністрація за результатами тендерів замовила капітальний ремонт за 458 мільйонів гривень двох поверхів обласної лікарні, ціни на низку матеріалів завищені.

Раніше "Наші гроші" повідомляли, що на Київщині Обухівська міська рада замовила будівництво парку за 57,41 мільйона гривень, потенційна переплата за будівельні матеріали може сягати трьох мільйонів.

Правоохоронці викрили керівництво комунального підприємства Харківської міської ради на систематичному одержанні "відкатів" від підрядників.

У ремонт Берковецького кладовища у Києві вартістю 362 мільйона гривень, який передбачає дорожні роботи та встановлення монументу, "зашили" будматеріали у 1,5-2,5 раза дорожче ринку.