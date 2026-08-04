Від початку року антидроновими сітками захистили 1184 кілометрів доріг

З початку року Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міноборони облаштувала понад 1184 км антидронового захисту ключових логістичних маршрутів.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Зокрема, лише за липень у прифронтових регіонах побудовано 215 км антидронового захисту, відновлено 16,52 км захисту та відремонтовано майже 112,7 км автомобільних доріг.

Загалом від початку відновлювальних робіт, які стартували у квітні, проведено поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 424,9 км автодоріг. Наразі роботи тривають на 21 ділянці, ще 25 – вже повністю завершені.

"Кожен захищений кілометр дороги – це врятовані життя українських військових, збережена техніка та додаткові можливості для наших підрозділів виконувати бойові завдання", – наголосили у Міноборони.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за відновлення автошляхів на прифронтових територіях і в зоні до 40 км від лінії бойових дій відповідатиме Державна спеціальна служба транспорту.

До кінця року в Україні планується облаштувати 4000 км антидронового захисту автомобільних доріг, на антидронові сітки з бюджету виділили додаткові 1,6 мільярда гривень.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області збудували перший спеціальний антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів.

Раніше повідомлялося, що на Волині у Шацькій громаді, яка межує із Білоруссю, на окремих ділянках доріг планують встановити антидронові сітки.

Також повідомлялося, що на Херсонщині планують облаштувати антидроновими сітками 264 кілометрів доріг та критичних об'єктів.