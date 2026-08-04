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Від початку року антидроновими сітками захистили 1184 кілометрів доріг

Андрій Муравський — 4 серпня, 12:55
Від початку року антидроновими сітками захистили 1184 кілометрів доріг
Міноборони

З початку року Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міноборони облаштувала понад 1184 км антидронового захисту ключових логістичних маршрутів.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Зокрема, лише за липень у прифронтових регіонах побудовано 215 км антидронового захисту, відновлено 16,52 км захисту та відремонтовано майже 112,7 км автомобільних доріг.

Загалом від початку відновлювальних робіт, які стартували у квітні, проведено поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 424,9 км автодоріг. Наразі роботи тривають на 21 ділянці, ще 25 – вже повністю завершені.

"Кожен захищений кілометр дороги – це врятовані життя українських військових, збережена техніка та додаткові можливості для наших підрозділів виконувати бойові завдання", – наголосили у Міноборони.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за відновлення автошляхів на прифронтових територіях і в зоні до 40 км від лінії бойових дій відповідатиме Державна спеціальна служба транспорту.

До кінця року в Україні планується облаштувати 4000 км антидронового захисту автомобільних доріг, на антидронові сітки з бюджету виділили додаткові 1,6 мільярда гривень.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області збудували перший спеціальний антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів.

Раніше повідомлялося, що на Волині у Шацькій громаді, яка межує із Білоруссю, на окремих ділянках доріг планують встановити антидронові сітки.

Також повідомлялося, що на Херсонщині планують облаштувати антидроновими сітками 264 кілометрів доріг та критичних об'єктів.

Міноборони дороги

дороги

Від початку року антидроновими сітками захистили 1184 кілометрів доріг
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