Малайзія затримала два танкери, один – з "тіньовиків" РФ

Малайзія затримала два танкери, які підозрює у незаконному перевезенні нафти, один з них Росія використовує для обходу санкцій.

Про це пише ЦТС.

"Біля берегів Малайзії затримано два танкери, підозрювані у незаконному перевезенні нафти", – говориться у повідомленні.

Також Малайзійське агентство морського контролю повідомляє про вилучення сирої нафти на суму 512 мільйонів рингітів (123 млн доларів).

Води біля узбережжя Малайзії відомі як регулярне місце незаконного перевантаження нафти з судна на судно, щоб приховати її походження, говориться у публікації.

У липні минулого року влада Малайзії заявила, що буде суворіше дотримуватися правил щодо цієї практики, зазначає ЦТС.

На затриманих танкерах перебувало 53 члени екіпажу з Китаю, Бірми, Ірану, Пакистану та Індії. За словами агентства, двох капітанів суден було заарештовано.

Судна підозрюються у здійсненні перевантажувальних операцій на морі – з судна на судно.

Нагадаємо:

Військово-морські сили Франції затримали в нейтральних водах Середземного моря нафтовий танкер, що прямував з Росії.

Зголом президент Франції Емманюель Макрон пояснив, що буде змушений відпустити затриманий російський танкер "тіньового флоту" через вимоги французького законодавства.

Раніше повідомлялося, що хоча уряд Британії пообіцяв рішучі заходи проти суден "тіньового флоту", вісім підсанкційних танкерів рухаються через Ла-Манш.

Раніше також повідомлялося, що так званий "тіньовий флот" Росії перемістив перевантаження нафти з Лаконської затоки біля Греції до міжнародних вод. Грецьку владу непокоять потенційні розливи нафти у більш неспокійному відкритому морі.