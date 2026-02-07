МАГАТЕ закликає Росію до стриманості на тлі втрати потужності українським АЕС

Українські атомні електростанції призупинили свою роботу через наслідки ранкової атаки Росії, і такі удари ставлять під загрозу ядерну безпеку.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Атомні станції України змушені були призупинити виробництво електроенергії зранку після масованого удару росіян, говориться у публікації МАГАТЕ в X.

Гендиректор МАГАТЕ закликає до стриманості, адже погіршення стану роботи української енергомережі має небезпечні наслідки.

Напередодні Гроссі заявив, що на тлі посилення "військової активності, яка впливає на українську електромережу", три команди МАГАТЕ наразі відвідують десять підстанцій, що мають вирішальне значення для ядерної безпеки та захисту в Україні.

За його словами,події на Чорнобильській АЕС наприкінці січня стали ще одним доказом зниження стабільності енергосистеми в Україні.

Група МАГАТЕ отримала інформацію про те, що дизель-генератори для нової безпечної захисної оболонки та тимчасового сховища відпрацьованого ядерного палива на об'єкті несподівано запустилися 23 січня через коливання в енергосистемі.

Дизель-генератори для обох об'єктів були вручну переведені в режим очікування протягом декількох хвилин, і це ще раз підкреслює вплив військових дій на енергосистему на системи безпеки, зазначив генеральний директор Гроссі.

Нагадаємо:

Росія здійснила другу з початку року масовану атаку на енергосистему України, під ударом ракет і дронів опинились енергооб'єкти у восьми областях.

Внаслідок масованого удару Росії українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що для підвищення надійності електропостачання українських АЕС та посилення їхньої стійкості до подальших аварій в мережі необхідні масштабні ремонтні роботи.

В енергосистемі України 31 січня сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.