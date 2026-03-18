У Ірані заявляють про атаку на АЕС, де працюють робочі "Росатому"

Іран заявив про атаку на свою АЕС, де працюють росіяни

На територію атомної електростанції "Бушер" в Ірані впав снаряд.

Про це повідомили в Організації з атомної енергії Ірану, передає іранське агентство Tasnimnews.

За повідомленням агентства, Пошкоджень та постраждалих немає.

Іранське інформагентство зазначило, що на територію АЕС впав "ворожий снаряд" не уточнюючи, чи мова йде про ізраїльську, чи американську атаку.

За повідомленням російського медіа "Медуза", на АЕС "Бушер" працюють співробітники "Росатома" за угодою Росії та Ірану про будівництво нових блоків станції.

Після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану російська держкорпорація почала вивозити своїх співробітників.

Нагадаємо:

АЕС "Бушер" є першою атомною електростанцією в Ірані. Її будівництво розпочалося ще у 1975 році, однак після тривалої перерви роботи відновили лише у 1995 році за участю "Росатома".

Перший енергоблок потужністю 1000 МВт передали Ірану в експлуатацію у 2013 році, а вже у 2016 році стартувало будівництво другого енергоблоку.