Запорізька АЕС працює лише з однією лінією живлення – МАГАТЕ

Окупована Запорізька атомна електростанція наразі отримує електроживлення лише через одну зовнішню лінію електропередачі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на МАГАТЕ.

За словами генерального директора агентства Рафаеля Гроссі, резервна лінія "Феросплавна-1" вийшла з ладу 10 лютого, ймовірно, внаслідок бойових дій. Нині, як він зазначив, найбільша в Європі АЕС із шістьма реакторами підключена лише до лінії "Дніпровська".

За словами Гроссі, експерти МАГАТЕ, які постійно перебувають на станції, намагаються з'ясувати масштаби пошкоджень. Водночас через обмеження безпеки вони не мають доступу до розподільчої підстанції.

Станція наразі не виробляє електроенергію, проте потребує стабільного зовнішнього живлення для охолодження ядерних матеріалів. Дві зовнішні лінії електропередачі неодноразово переставали працювати, а торік обидві були відключені, через що роботу станції забезпечували дизельні генератори.

Нагадаємо:

18 січня на резервній лінії електропередачі, яка з'єднує Запорізьку АЕС з українською енергосистемою, розпочалися ремонтні роботи.

МАГАТЕ попереджає, що для підвищення стійкості українських АЕС потрібні масштабні ремонтні роботи через постійні удари по електромережі, які серйозно впливають на роботу станцій та енергосистеми країни.