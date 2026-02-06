МАГАТЕ про посилення стійкості АЕС України: необхідні масштабні ремонти

Українська електромережа знову стала об'єктом військового нападу протягом минулих вихідних, що призвело до значного впливу на роботу кількох регіонів України та атомних електростанцій (АЕС), необхідні масштабні ремонтні роботи.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для підвищення надійності електропостачання українських АЕС та посилення їхньої стійкості до подальших аварій в мережі необхідні масштабні ремонтні роботи", – зазначив Гроссі.

Він уточнив, що лінії електропередач, що з'єднують Україну із сусідніми країнами, були відключені, що спричинило каскад відключень ліній електропередач всередині України.

В результаті, блок однієї АЕС відключився від мережі через коливання напруги та автоматично вимкнувся, а інші блоки інших АЕС були змушені зменшити потужність.

Гроссі зазначив, що на тлі посилення "військової активності, яка впливає на українську електромережу", три команди МАГАТЕ наразі відвідують 10 підстанцій, що мають вирішальне значення для ядерної безпеки та захисту в Україні.

Метою цієї двотижневої місії МАГАТЕ є оцінка тривалої шкоди, завданої електромережі, огляд ремонтних робіт та визначення практичних кроків для посилення стійкості зовнішніх джерел живлення АЕС країни.

У повідомлені також зазначається, що раніше минулого тижня Чорнобильська АЕС виявила 44 дрони у своїй зоні спостереження. У вівторок минулого тижня команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС сховалася у своєму готелі, тоді як два дрони було виявлено в зоні спостереження станції. Ще шість дронів було виявлено на Рівненській АЕС минулого тижня.

В інформації відсутні жодні згадування про те, хто є джерелом "військової активності".

Нагадаємо:

В енергосистемі України 31 січня сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.