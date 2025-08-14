МАГАТЭ фиксирует на ЗАЭС сложности с поставками воды для охлаждения

Международное агентство по атомной энергии фиксирует сложности с обеспечением надежной поставки воды для охлаждения реакторов на оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

"Шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии "холодной остановки" с весны 2024 года, но все еще нуждаются в охлаждающей воде для систем безопасности, активных зон реакторов и бассейнов выдержки отработанного топлива", - говорится в сообщении.

По данным МАГАТЭ, ситуация с внешним электроснабжением ЗАЭС остается уязвимой, поскольку с 7 мая станция потеряла связь с последней резервной линией электропередачи 330 кВ и зависит от единственной линии 750 кВ.

МАГАТЭ получила технические обновления по распределению воды на объекте, в частности о поставках воды в системы ядерной безопасности и поддержки.

"Команда отметила все большие трудности с обеспечением надежного снабжения охлаждающей воды для шести реакторов в состоянии холодной остановки, особенно в условиях нынешней жары, когда уровень испарения высокий", - говорится в сообщении.

Напомним:

10 августа во время российской атаки по Запорожью повреждения получил Внешний кризисный центр Запорожской АЭС

В июле враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины и вызвал на станции блэкаут.

Впоследствии сообщалось, что линии электропередачи, соединяющие Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно, обеспечивая надежное внешнее питание станции для обеспечения радиационной безопасности.