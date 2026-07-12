За несвоєчасне постачання одягу для військових компанію оштрафували на 37 мільйонів

Господарський суд Запорізької області вирішив стягнути з запорізького ТОВ "МІК" 37,2 млн грн штрафних санкцій за несвоєчасне постачання зимових костюмів "Агенції оборонних закупівель".

Про це свідчить рішення суду від 25 червня.

У квітні 2024 року держпідприємство Міноборони "Державний оператор тилу" (правонаступником якого є ДП Міноборони "Агенція оборонних закупівель") замовило ТОВ "МІК" 44 000 спеціальних зимових костюмів по 4228,2 грн за комплект на загальну суму 186,04 млн грн.

Компанія мала поставити 30 000 зимових костюмів до 30 червня 2024 року, а решту 14 000 комплектів – ще через місяць.

Проте "МІК" поставив товар із порушенням строків, встановлених договором та специфікацією (останні партії товару компанія поставила у листопаді 2024 року).

Агенція Міноборони хотіла, щоб постачальник за порушення строків поставки заплатив їй 81,73 млн грн штрафних санкцій: 68,71 млн грн пені та 13,02 млн грн штрафу.

Суд дійшов висновку, що стягнення з "МІК" такої суми штрафних санкцій є несправедливим, оскільки великий майновий тягар може унеможливити, зокрема, виплати заробітної плати працівникам компанії та іншим кредиторам, а також сплати обов`язкових платежів до бюджету.

Суддя Оксана Ярешко зауважила, що 81,73 млн грн штрафних санкцій становить 49,4% від суми договору, що є надмірним. Тому вона вирішила зменшити покарання до 20% від суми угоди: тобто до 37,2 млн грн.

"Зважаючи на систематичне порушення ним ("МІК") інших державних контрактів, стягнення неустойки у розмірі 20% від суми (доходу), отриманої за договором, буде виконувати дисциплінуючу та попереджувальну функцію, з метою недопущення порушення відповідачем державних контрактів у майбутньому", – йдеться в рішенні суду.

На сайті "МІК" зазначається, що в активі компанії "вісім фабрик по виробництву спеціального одягу, одягу для силових структур".

Запорізьке ТОВ "МІК" належить Олегу Мітрохіну та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Салація" і входить до групи компаній родини Мітрохіних.

Олег Мітрохін раніше був співзасновником російсько-української компанії "РосУкртекстиль".

Нагадаємо:

Господарський суд Києва вирішив стягнути з ТОВ "Будівельна виробнича компанія Форвард Плюс" на користь Міноборони 6,63 млн грн (безпідставно отримані 4,42 млн грн ПДВ, 1,76 млн грн, інфляційних витрат та 450,5 тис. грн 3% річних).