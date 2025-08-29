Львів хоче, щоб підрядники відремонтували магістральні дороги у борг

У Львові планують відремонтувати критично важливі магістральні вулиці, але місто хоче домовитись із компаніями-підрядниками про виконання робіт у борг на кілька років.

Про це пише Zaxid.net.

Як повідомила пресслужба Львівської міської ради, йдеться про ті дороги, які перебувають у критичному стані.

"Із початком повномасштабної війни росії проти України у Львові повністю призупинили будь-які капітальні ремонти, зокрема і ремонти доріг. Адже основний пріоритет міста – підтримка Збройних сил та ветеранів", – зауважив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

У 2023-2024 роках на звернення мешканців чи керівників лікарень, поліклінік, шкіл проводили поодинокі ремонти на локаціях, які почали ремонтувати ще до війни, та не встигли завершити.

"Однак, ми стикаємося з іншою проблемою – на жаль, багато робіт, які були відремонтовані 10-15 років тому, починають руйнуватися. Поки ми говоримо про пошкодження верхнього шару асфальту. Якщо ми не відремонтуємо верхній шар цього року, то через рік-два нам доведеться ремонтувати дорогу повністю", – розповів він.

Тому місто планує відремонтувати критичні ділянки у борг із оплатою через два роки. Терміни оплати окремо вкажуть у тендерній документації. Андрій Москаленко додав, що на ринку є компанії, які можуть робити ремонт за свої гроші і почекати з оплатою.

"Ми опрацьовували кожну з цих вулиць. По них проходять великі транспортні потоки. Зокрема, по вул. Стрийській за добу проходить більше 40 тисяч авто, по вул. Городоцькій – більше 13 тисяч авто", – повідомив він.

"Якщо їх зараз не ремонтувати, то за рік-два дорожнє покриття на цих вулицях буде непроїзним. Щодо вул. Героїв УПА, то вже зараз маємо скарги від мешканців та водіїв на критичний стан проїзної частини", – пояснює директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Оксана Пригода.

До прикладу, ремонт майже 11 км на вул. Стрийській буде коштувати 130 млн грн, тобто 12 млн за 1 км. Натомість капремонт коштував би вдвічі дорожче – 22-25 млн грн за 1 км.

Раніше про ініціативу ремонтувати дорого в борг у іговорив також міський голова Андрій Садовий.

"Хочете – бийте мене, хочете – карайте, але за бюджетні кошти, ми цього робити не можемо.Ми зараз продумуємо варіант, як, наприклад, оголошувати тендер на реконструкцію доріг, але з оплатою після війни. Якщо якась будівельна компанія зголоситься виконати роботи зараз, то ми чесно кажемо – під час війни грошей не буде", – зазначив Садовий.

Львівська міська рада затвердила програму поточного ремонту вулично-дорожньої мережі на території міської громади у 2025-2030 роках. Тепер мешканці і бізнес можуть ініціювати ремонт конкретної дороги та частково профінансувавши роботи. Частка такого співфінансування повинна становити не менше 30% від загальної вартості ремонту.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 2025 році на ремонт та утримання автомобільних доріг в Україні виділено близько 17 млрд грн, що на 40% менше, ніж торік, і це покриває лише частину потреб. Дві третини тих коштів акумулюється саме на прифронтові дороги і регіони.

На Дніпропетровщині завершено ремонт 8 ключових прифронтових автошляхів області, повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Також повідомлялося, що щодо керівника підприємства-підрядника, який під час ремонту доріг заволодів бюджетними коштами на суму понад 27 млн гривень, скеровано до суду обвинувальний акт.

У 2024 році через Prozorro було здійснено понад 134 тис. закупівель за кодом "Будівельні роботи та поточний ремонт", у який входять закупівлі відбудови. Загальна сума закупівель – 271,6 млрд грн. із 134 тис закупівель 96,6% відбулися лише з одним учасником.