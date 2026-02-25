На пункті пропуску "Рава-Руська" побудують додаткові майданчики для транспорту

Біля пункту пропуску "Рава-Руська" на українсько-польському кордоні побудують майданчики для тимчасової зупинки транспортних засобів з 270 паркувальними зонами для вантажного транспорту.

Про це інформує Агентство відновлення.

"Це дозволить забезпечити відпочинок та комфортне очікування оформлення документів для проходження державного кордону учасників дорожнього руху. А також оптимізує транспортні потоки, зменшить черги, підвищить пропускну спроможність та безпеку руху на одному з найважливіших кордонів з Польщею", – говориться у повідомленні.

Агентство повідомляє, що вже укладено договір на проведення ремонтно-будівельних робіт на міжнародному пункті пропуску "Рава-Руська"

Наразі завершено процедуру публічних закупівель за проєктом "Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська – влаштування майданчиків для стоянки вантажного транспорту на км 183+260 (справа) та на км 189+500 (справа), Львівська область".

"Відповідно до результатів тендеру у системі Prozorro визначено переможця та укладено договір на проведення ремонтно-будівельних робіт", – говориться у повідомленні.

Заходи проводяться в рамках міжнародної програми "Механізм "Сполучення Європи" Модернізація пункту пропуску "Рава-Руська" – це один із двох об'єктів будівництва додаткових місць паркування, що реалізується у Львівській області в рамках інфраструктурного проєкту за програмою CEF.

"Паралельно в межах того ж проєкту працюємо над покращенням прикордонної інфраструктури у пункті пропуску "Краковець" – тут плануємо влаштувати паркувальні майданчики для великовагового транспорту на 200 місць", – додали у Агентстві відновлення.

Нагадаємо:

Раніш Міністерство розвитку повідомляло, що у 2026 році планує завершити реконструкцію низки пунктів пропуску для легкових автомобілів. Йдеться про такі пункти пропуску, як "Лужанка – Берегшурань", "Ужгород – Вишнє-Нємецьке", "Могилів-Подільський – Отач", "Рені – Джюрджюлешть", "Порубне – Сірет" та інші.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області розпочали ремонт і модернізацію пункту пропуску "Кельменці - Ларга", який знаходиться на кордоні з Молдовою.

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Румунією будують міжнародний пункт пропуску "Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під'їзними шляхами та прикордонним мостом через річку Тиса.