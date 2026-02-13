У Львові побудують новий торговий центр

У Львові на місці закинутого недобуду із готовністю на 76% зведуть новий торговий центр.

Про це пише Zaxid.net.

"Зовнішній вигляд фасадів ТЦ іще узгоджують з архітекторами. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради", – говориться у публікації.

Йдеться про реконструкцію недобудованого торгового центру у мікрорайоні Сихів. Із 2007 року недобуд, готовий на 76%, перебуває у власності ПП "Вікторіс" (зареєстроване у 1993 році у Львові, його власниками є львівські забудовники Орест Андрусяк і Любомир Борис).

У липні 2025 року депутати Львівської міської ради відвели ділянку площею 1,2 га в оренду цій компанії на десять років, пише Zaxid.net.

Відомо, що перших трьох поверхах торгового центру розмістять магазини кафе та ресторани, а також кінотеатр та дитячий розважальний центр.

Четвертий та п'ятий поверхи будуть відведені під освітній хаб, медіатеку та коворкінги. Загальна площа ТРЦ становитиме понад 41 тис. м², а орендна – близько 22,5 тис. м².

Забудовник надав гарантійний лист, що передбачає передачу місту 4 тис. м² нежитлових приміщень під створення комунального освітнього хабу. Також він готовий додатково збудувати для потреб міста аналогічної площі приміщення.

Остаточних архітектурних рішень іще не затвердили, адже тривають консультації щодо вигляду комунальних приміщень, повідомляє сайт.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що інвестиційний фонд "АРС Кепітал" бізнесмена Максима Кріппи купує контрольний пакет корпоративних прав ТОВ "Грааль", яке володіє земельною ділянкою у центрі Києва. Ключовими елементами оновленої локації мають стати багаторівневий підземний паркінг, сучасні пішохідні переходи та оновлення Європейської площі.

Раніше Українська рада торгових центрів повідомила, що у найближчі роки будівництво торговельно-розважальних центрів буде зосереджено на невеличких об'єктах здебільшого на західній Україні. Зокрема повідомлялося, що у Мукачеві на Закарпатті відкриють три нові торговельно-розважальні центри.

Раніше повідомлялося, що торговельно-розважальний центр "Подоляни" у Тернополі анонсував відкриття другої черги комплексу з протирадіаційним укриттям площею 3000 квадратних метрів.