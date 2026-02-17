"Укрзалізниця" адаптує розклад популярного поїзда №21/22 Харків — Львів на користь трьох обласних центрів.

Про це інформує пресслужба перевізника.

Йдеться, що з 17 лютого поїзд №21/22 Харків — Львів курсуватиме за оновленим графіком:

Відправлення з Харкова — 19:26 (замість 14:27)

Прибуття до Вінниці — 05:40 (замість 00:54)

Прибуття до Хмельницького — 07:32 (замість 02:42)

Прибуття до Тернополя — 09:14 (замість 04:35)

Як зазначають в УЗ, новий розклад забезпечить зручні пересадки для пасажирів приміських електропоїздів з інших регіонів Харківської області, зокрема:

поїзд №6430 Ізюм — Харків (прибуття о 17:21)

поїзд №6023 Слатине — Харків (прибуття о 18:12)

Окрім цього, з'явиться зручна можливість подорожувати з Харкова до Кам'янця-Подільського з пересадкою у Хмельницькому на приміський поїзд №6383/6384 Хмельницький — Ларга, який вирушає з Хмельницького о 08:05 та прибуває до Кам'янця-Подільського о 11:40.

Квитки за адаптованим розкладом вже у продажу в застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо:

На Чернігівщині можливі затримки на славутицькому та ніжинському напрямках, а на деяких ділянках залізниці на Харківщині та Сумщині пасажирам доведеться дістатися автобусами.