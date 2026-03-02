В Україні відремонтують 3,5 мільйона квадратних метрів дорожнього покриття

В Україні стартували поточні ремонти автомобільних доріг загального користування.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

"Виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів. Мова йде не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови", – поінформувала вона.

За її словами, у першу чергу це міжнародні та національні маршрути, що забезпечують військову логістику, евакуацію, підвезення гуманітарних вантажів, життєзабезпечення громад та роботу критичної інфраструктури, в тому чисті і у прифронтових громадах.

Наразі залучено понад 140 бригад — це майже 1000 працівників, зазначила Свириденко.

"Уряд надалі буде збільшувати обʼєми ремонтів доріг та фінансування", – додала прем'єр-міністр.

Нагадаємо:

У 2026 році на утримання доріг в Україні закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.