Jaguar Land Rover відновлює експорт автомобілів до США
Компанія Jaguar Land Rover (JLR) відновила поставки автомобілів до США після того, як призупинила їх через тарифи президента США Дональда Трампа.
Про це повідомила в суботу лондонська газета Times, передає Reuters.
Перші партії автомобілів JLR, що прямували до США протягом майже місяця, покинули Британію в середу, йдеться в повідомленні.
"Оскільки ми працюємо над вирішенням нових умов торгівлі з США з нашими діловими партнерами, ми вводимо в дію наші заплановані короткострокові заходи, а також розробляємо наші середньострокові та довгострокові плани. Ми надамо подальшу інформацію за результатами роботи за рік у травні", - йдеться у заяві компанії.
Компанія JLR, яка належить індійській Tata Motors, заявила в квітні, що призупинить поставки своїх автомобілів британського виробництва в США на місяць, оскільки розглядає питання про те, як пом'якшити 25% мита Трампа на імпортні легкові і легкі вантажівки, який вступив в силу 3 квітня.
У четвер Трамп заявив, що пом'якшить удар своїх автомобільних тарифів за допомогою виконавчого наказу, який поєднує кредити зі звільненням від інших зборів на деталі та матеріали.
У британській автомобільній промисловості безпосередньо зайнято 200 000 чоловік. За даними галузевої організації SMMT, Сполучені Штати є другим за величиною імпортером британських автомобілів після Європейського Союзу, з часткою близько 20%.