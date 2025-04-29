У Білому домі розповіли про мита США, які планують незабаром скасувати

Президент США Дональд Трамп готується послабити свої мита на авто, які стосуються іноземних запчастин для автомобілів і вантажівок, що виробляються всередині США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Імпортні автомобілі також отримають звільнення від окремих мит на алюміній і сталь — це зроблено, щоб уникнути подвійного оподаткування, повідомив у понеділок представник Білого дому.

"Ця угода — велика перемога для торговельної політики президента, оскільки вона винагороджує компанії, які виробляють у США, і водночас дає час виробникам, які висловили наміри інвестувати в Америку та розширити місцеве виробництво", — йдеться в заяві міністра торгівлі Говарда Латніка.

Очікуваний крок, про який раніше повідомила Wall Street Journal, відбувається напередодні поїздки Трампа до Мічигану - центру американської автомобільної промисловості - для відзначення перших 100 днів його другого терміну в Білому домі.

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Угода, яка запустить ці зміни, може бути підписана вже у вівторок, пише агентство.

Цей розворот стане черговою зміною в торговельній стратегії Трампа, який раніше цього місяця вже призупинив підвищення тарифів для десятків торговельних партнерів, щоб дати час для переговорів.

Очікувані зміни збігаються з датою набуття чинності 25-відсоткових мит на іноземні автозапчастини — 3 травня. Згідно з новим планом, автовиробники зможуть отримати часткове повернення сплачених мит на імпортні автозапчастини - відповідно до обсягів їхнього виробництва в США.

Розмір компенсацій поступово зменшуватиметься - це має стимулювати компанії переносити більше елементів своїх ланцюгів постачання в США, надаючи при цьому час для адаптації.

Окремо Трамп має намір запровадити механізм, який не дозволить імпортним автомобілям бути обкладеними податками двічі, зокрема через окремі мита на сталь та алюміній.

Автовиробники, дилери та постачальники запчастин просили послаблення, застерігаючи, що тарифи Трампа можуть порушити тісно інтегрований ланцюг постачання в Північній Америці.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп 3 квітня запровадив мита на імпорт автомобілів та запчастин, що охоплюють понад 460 млрд дол щорічного імпорту.

Вже 14 квітня Трамп заявив, що розглядає можливість зробити винятки з мит на імпорт автомобілів та запчастин, щоб дати автокомпаніям більше часу для налагодження виробництва в США.