Jaguar Land Rover возобновляет экспорт автомобилей в США

Компания Jaguar Land Rover (JLR) возобновила поставки автомобилей в США после того, как приостановила их из-за тарифов президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщила в субботу лондонская газета Times, передает Reuters.

Первые партии автомобилей JLR, направлявшиеся в США в течение почти месяца, покинули Британию в среду, говорится в сообщении.

"Поскольку мы работаем над решением новых условий торговли с США с нашими деловыми партнерами, мы вводим в действие наши запланированные краткосрочные меры, а также разрабатываем наши среднесрочные и долгосрочные планы. Мы предоставим дальнейшую информацию по результатам работы за год в мае", - говорится в заявлении компании.

Компания JLR, которая принадлежит индийской Tata Motors, заявила в апреле, что приостановит поставки своих автомобилей британского производства в США на месяц, поскольку рассматривает вопрос о том, как смягчить 25% пошлины Трампа на импортные легковые и легкие грузовики, которая вступила в силу 3 апреля.

В четверг Трамп заявил, что смягчит удар своих автомобильных тарифов с помощью исполнительного приказа, который сочетает кредиты с освобождением от других сборов на детали и материалы.

В британской автомобильной промышленности непосредственно занято 200 000 человек. По данным отраслевой организации SMMT, Соединенные Штаты являются вторым по величине импортером британских автомобилей после Европейского Союза, с долей около 20%.