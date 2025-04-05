Jaguar та Land Rover призупинить поставки авто в США через мита

Компанія Jaguar і Land Rover призупинить поставки своїх автомобілів британського виробництва до США на місяць, повідомила компанія, оскільки вона розглядає, як пом'якшити витрати через 25% мит Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія Jaguar Land Rover (JLR), яка належить індійській Tata Motors підтвердила тимчасове припинення експорту до США.

"Оскільки ми працюємо над новими умовами торгівлі з нашими діловими партнерами, ми вживаємо деяких короткострокових заходів, включно з паузою у відвантаженні у квітні, оскільки ми розробляємо наші середньо- і довгострокові плани", - йдеться в повідомленні JLR, надісланому електронною поштою.

За даними галузевої організації SMMT, США є другим за величиною імпортером автомобілів британського виробництва після ЄС, на який припадає майже 20%.

Компанія Jaguar Land Rover, один з найбільших британських виробників за обсягом виробництва. Щорічно компанія продає 400 000 Range Rover Sports, Defenders та інших моделей, а експорт до США становить майже чверть продажів.

Нагадаємо:

Трамп підтвердив, що його адміністрація введе 25% тарифи на імпорт автомобілів, починаючи з четверга опівночі.