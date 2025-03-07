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Курченко не зміг оскаржити санкції проти нього

Віктор Волокіта — 7 березня, 13:26
Курченко не зміг оскаржити санкції проти нього
Сергій Курченко

Суд відмовив біглому олігарху Сергію Курченку в оскарженні санкцій, їх законність підтверджено.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

Йдеться про судове провадження щодо оскарження Курченком указу президента України Володимира Зеленського про застосування до бізнесмена санкції блокування активів строком на 10 років.

У міністерстві нагадали, що підставою для цього стали, зокрема, дії, що становлять реальні або потенційні загрози національній безпеці України, а також причетність до сприяння терористичній діяльності, в тому числі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо:

У 2022 році РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб РФ - у ньому "тисячі прізвищ і тисячі компаній", зокрема, і Сергій Курченко.

США звинувачують підсанкційного олігарха Сергія Курченка у багаторічній схемі порушення та ухилення від санкцій, запроваджених Сполученими Штатами.

Курченко санкції

санкції

Курченко не зміг оскаржити санкції проти нього
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