Курченко сообщили о заочном подозрении в "присвоении" украинских предприятий на Донбассе

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали масштабную доказательную базу относительно незаконного захвата промышленных предприятий и разграбления украинских недр на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"По материалам дела, значительное количество комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности "присвоил" и незаконно эксплуатировал украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко и группа российских чиновников и дельцов", - говорится в сообщении.

Как установило расследование, фигуранты провели эти сделки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в течение 2017 - 2021 годов. После "приватизации" предприятий они незаконно использовали мощности этих комплексов, а также осуществляли добычу и вывоз полезных ископаемых, разграбляя украинские ресурсы.

Злоумышленники незаконно поставляли добытые ископаемые в РФ и другие страны. Как выяснили следователи СБУ, за период с 2017 года вывезли угольной продукции минимум на более 6 млрд грн, металлопродукции - на 47,3 млрд грн, коксохимической продукции - на более 1,6 млрд грн.

"По материалам дела, в преступную группу, которая организовала "присвоение" предприятий и сбыт продукции, кроме Сергея Курченко, также входят: заместитель министра экономического развития РФ Назаров С.М., начальник Департамента Министерства экономического развития РФ Павлов В.А. и другие граждане РФ и Украины, которые перешли на сторону врага", - говорится в сообщении.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления: разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, совершенные по предварительному сговору группой лиц)", - сообщает СБУ.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия по привлечению подозреваемых к уголовной ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним:

Ранее сообщалось, что суд отказал беглому олигарху Сергею Курченко в обжаловании санкций, их законность подтверждена. Речь идет о судебном производстве по обжалованию Курченко указа президента Украины Владимира Зеленского о применении к бизнесмену санкции блокировки активов сроком на 10 лет.

В 2022 году СНБО принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам РФ - в нем "тысячи фамилий и тысячи компаний", в том числе и Сергей Курченко.

США обвиняют подсанкционного олигарха Сергея Курченко в многолетней схеме нарушения и уклонения от санкций, введенных Соединенными Штатами.

Также сообщалось, что заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву заочно объявили о подозрении в организации массового похищения зерна с временно оккупированных регионов Украины. С начала полномасштабной войны при координации российского чиновника оккупанты вывезли в РФ более 4 млн тонн украинских зерновых культур на общую сумму более 23 млрд гривен.