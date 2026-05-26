У Запоріжжі "фірми зі зв’язками" освоїли мільярд на підземних школах – ЗМІ

У Запоріжжі цього року планують збудувати чотири підземні школи та чотири дитсадки за понад мільярд гривень коштом Євросоюзу, усі підряди отримали взаємоповʼязані компанії.

Про це пишуть "Наші гроші".

Чотири підземні школи та чотири дитсадки за понад мільярд гривень у Запоріжжі побудують коштом Євросоюзу у межах програми Ukraine Facility, зазначає сайт, посилаючись на інформацію редакції розслідувань "Суспільного".

"Усі підряди отримали три взаємоповʼязані компанії. Серед них фірма, яку місцеві медіа називали "будівельниками Федорова" і яка фігурує в кримінальному провадженні щодо ймовірних розкрадань на будівництві фортифікацій", – пишуть "Наші гроші".

Федоров раніше був мером Мелітополя, а зараз очолює Запорізьку обласну військову адміністрацію.

Ще дві компанії-новачки, які змогли зайти на тендери завдяки співпраці з фірмами із чорного списку Антимонопольного комітету. Ці фірми, своєю чергою, мають зв'язки з оточенням ексдепутата Запорізької міської ради Миколи Бєлого.

Укриття для дитсадка "Грайлик" будує компанія "Інтерпрофсервіс", яка до 2025 року фактично не працювала на будівельному ринку. У 2019-2024 роках компанія не мала доходів.

Загалом ця фірма отримала підряди на 575 млн грн від ДП "Місцеві дороги Запорізької області", яке знаходиться у віданні Запорізької ОВА. Його очолює колишня керівниця Департаменту капітального будівництва та ЖКГ Мелітопольської міської ради Мелітополя Вікторія Репашевська.

Перший контракт "Інтерпрофсервіс" отримав у березні 2026 року на укриття для дитсадка за 126 млн грн. Конкурентів на тендері не було, а ціну знизили лише на 10 тисяч грн. Того ж дня компанія отримала ще один контракт на дитсадок за 133 млн грн, а за тиждень ще два підряди.

"У цих закупівлях Держаудитслужба виявила порушення: компанія не розкрила інформацію про субпідрядників та їхніх власників, як того вимагає програма Ukraine Facility. Аудитори вимагали розірвати договори, але замовник оскаржує це у суді", – говориться у повідомленні.

Із тендерних документів видно, що компанія не мала власної техніки та наймала працівників безпосередньо перед закупівлями.

У 2025 році АМКУ визнав "Еско Запоріжжя" учасником змови на торгах із ТОВ "Компанія Позитив", оштрафував компанію та заборонив їй брати участь у тендерах на три роки. Рішення зараз оскаржують у суді.

Власник "Еско Запоріжжя" Євген Дударь раніше володів ТОВ "Віконда-Мелітополь", яке пов'язували з ТОВ "Віконда-Запоріжжя", що належить ексдепутату Запорізької міської ради від "Європейської солідарності" Миколі Бєлому.

Наприкінці березня "Будівельна компанія Кальміус" отримала від ДП "Місцеві дороги Запорізької області2 два підряди на будівництво підземних укриттів у Запоріжжі: дитсадказа 113,9 млн грн та школи за 104,8 млн грн. Обидва проекти фінансують коштом ЄС у межах програми Ukraine Facility.

Компанію "Кальміус" створили 7 березня 2025 року в Запоріжжі, але вже за два місяці вона отримала свій перший контракт на будівництво підземної школи.

Як і в історії з попередньою компанією-новачком, цьому посприяла довідка про набутий аналогічний досвід у субпідряді. Фірма заявила, що вже через три дні після створення уклала контракт із ТОВ "Компанія Позитив" і була субпідрядником на будівництві підземного ліцею "Логос".

При цьому, судячи з тендерної документації, на момент отримання підряду у "Кальміуса" було лише четверо працівників, яких найняли буквально перед закупівлею. Будівельну техніку компанія теж орендувала напередодні тендеру.

Журналісти намагалися дізнатися у власника "Компанії Позитив" Максима Гайдая, чому до будівництва укриття залучили щойно створену фірму. Однак він не відповів ні на дзвінки, ні на повідомлення.

Натомість власник "Кальміуса" Данило Сандирєв підтвердив факт субпідряду й заявив, що компанія мала достатньо ресурсів для роботи. За його словами, фактично у фірмі тоді працювали близько 17 людей.

Сам Сандирєв раніше не був відомий у великому будівництві. До цього він займався монтажем саун, камінів і димоходів та досі рекламує цей бізнес на власному сайті. Водночас видання 368.media пов'язувало Сандирєва з народним депутатом Сергієм Міньком. У 2014-2019 роках Мінько був мером Мелітополя, а його заступником тоді працював нинішній голова Запорізької ОВА.

Із Мелітополем "Кальміус" пов'язує й співпраця з компанією "Морена СК", у якої фірма орендує будівельну техніку. "Морена СК" фігурує у розслідуванні Бюро економічної безпеки щодо можливого розкрадання бюджетних коштів на будівництві фортифікацій на Запоріжжі.

За версією правоохоронців, ця компанія підконтрольна ексдепутату Мелітопольської міськради Сергію Біловолу, який є головним підозрюваним у справі.

Попри коротку історію існування, за рік і два місяці "Кальміус", за даними bi.prozorro, отримав державних замовлень уже на 2,1 млрд грн.

ТОВ "Мелсіті" – один із головних отримувачів будівельних підрядів у Запоріжжі за останні роки. Лише у 2026 році компанія без конкуренції отримала від ДП "Місцеві дороги Запорізької області" контракти на будівництво підземного дитсадка та школи загальною вартістю 291 млн грн. Обидва проекти фінансують коштом ЄС.

Компанію зареєстрували у Мелітополі ще у 2017 році. До повномасштабного вторгнення вона активно вигравала будівельні тендери, зокрема на будівництво льодової арени.

Із 2024 року "Мелсіті" знову активно бере участь у тендерах. За даними bi.prozorro, відтоді компанія отримала контрактів майже на мільярд гривень.

"Запорізькі медіа називали фірму "будівельниками Івана Федорова". Сам голова Запорізької ОВА у коментарі Суспільному будь-які зв'язки з компанією заперечив", – говориться у повідомленні.

Формально власником і директором "Мелсіті" із 2017 року є мелітополець Володимир Новосельцев. Однак журналісти знайшли зв'язки компанії з ексдепутатом Мелітопольської міськради Сергієм Біловолом.

У частині закупівель "Мелсіті" вказувало не контакт Новосельцева, а номер Ольги Корольової, яку в телефонних книгах підписували як "бухгалтерку Сергія Біловола". Крім того, іноді компанія залишала й номер самого Біловола, який стверджує, що контакт належав людині, яка працювала "на аутсорсі".

"Мелсіті" також фігурує у кримінальному провадженні про можливе розкрадання бюджетних коштів на будівництві фортифікацій у Запорізькій області. У цій же справі згадується і компанія "Морена СК". За версією правоохоронців, обидві структури підконтрольні Сергію Біловолу.

"Еско Запоріжжя", яка "підстрахувала" новачка "Інтерпрофсервіс", зробивши його своїм підрядником у 2025 році, й сама вперше отримала підряд на будівництво підземної школи у 2025-му", – пишуть "Наші гроші".

На тендер для підтвердження досвіду вона подавала документи, що була підрядником "Мелсіті". Сам Новосельцев пояснив таку співпрацю "кадровим голодом" та браком кваліфікованих працівників.

