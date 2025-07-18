Капіталізація крипторинку зросла до $4 трильйонів через закон Трампа

Загальна капіталізація ринку криптовалют перевищила 4 трильйони доларів. Це сталося на тлі ухвалення нового закону у США.

Про це пише Bloomberg.

За даними CoinGecko, сукупна ринкова вартість криптоактивів уперше перевищила 4 трлн дол. Одним із ключових чинників зростання стало ухвалення першого федерального закону про стейблкоїни в США. Документ запроваджує нагляд за токенами, прив'язаними до долара, і відкриває нові можливості для інституційних інвесторів.

"Шлях біткойна до 150 тисяч доларів виглядає все більш неминучим", - сказав Фаді Абуальфа, керівник відділу досліджень Copper. Наразі біткойн становить близько 60% загальної вартості ринку.

Особливо стрімке зростання демонструють альткоїни. Ether подорожчав на 22% за п'ять днів, Uniswap - на 24%, а Solana - на 6,5%. Водночас біткоїн цього тижня досяг рекордної ціни - 123 205 дол.

Нагадаємо:

Конгрес США схвалив перший в історії країни національний закон про криптовалюту. Документ передбачає створення регуляторного режиму для стейблкоїнів.

У понеділок 14 липня біткоїн уперше перетнув позначку в 120 000 доларів.

У п'ятницю 11 липня курс Bitcoin зріс до історичного максимуму, що стало результатом активного інтересу з боку великих інституційних інвесторів і сприятливої криптополітики адміністрації президента США Дональда Трампа.