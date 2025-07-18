Капитализация крипторынка выросла до 4 триллионов долларов из-за закона Трампа

Общая капитализация рынка криптовалют превысила 4 триллиона долларов. Это произошло на фоне принятия нового закона в США.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным CoinGecko, совокупная рыночная стоимость криптоактивов впервые превысила 4 трлн долл. Одним из ключевых факторов роста стало принятие первого федерального закона о стейблкоинах в США. Документ вводит надзор за токенами, привязанными к доллару, и открывает новые возможности для институциональных инвесторов.

"Путь биткойна к 150 тысячам долларов выглядит все более неизбежным", - сказал Фади Абуальфа, руководитель отдела исследований Copper. Сейчас биткойн составляет около 60% общей стоимости рынка.

Особенно стремительный рост демонстрируют альткоины. Ether подорожал на 22% за пять дней, Uniswap - на 24%, а Solana - на 6,5%. В то же время биткоин на этой неделе достиг рекордной цены - 123 205 долл.

Напомним:

Конгресс США одобрил первый в истории страны национальный закон о криптовалюте. Документ предусматривает создание регуляторного режима для стейблкоинов.

В понедельник 14 июля биткоин впервые пересек отметку в 120 000 долларов.

В пятницу 11 июля курс Bitcoin вырос до исторического максимума, что стало результатом активного интереса со стороны крупных институциональных инвесторов и благоприятной криптополитики администрации президента США Дональда Трампа.