У США схвалили перший національний закон про криптовалюту

Конгрес США схвалив перший в історії країни національний закон про криптовалюту. Документ передбачає створення регуляторного режиму для стейблкоїнів.

Про це пише BBC.

Документ під назвою Genius Act визначає правову рамку для стейблкоїнів — виду криптовалюти, забезпеченого стабільними активами, зокрема доларами США. Законопроєкт підтримала більшість республіканців і близько половини демократів.

Очікується, що Дональд Трамп, який нині отримує підтримку від криптовалютної галузі, підпише документ до п’ятниці. Президент, який раніше публічно критикував криптовалюти, нині має бізнес-зв’язки з компаніями в цьому секторі.

Положення закону зобов’язують емітентів стейблкоїнів забезпечувати їх у співвідношенні один до одного надійними активами. Закон також покликаний не допустити відставання США від країн, які вже впроваджують цифрові платіжні інструменти.

Втім, частина експертів застерігає від ризиків. "Це фундаментальне нерозуміння ризиків, пов’язаних із цими інструментами", — написала коаліція споживчих та правозахисних груп у зверненні до Конгресу. Вони попереджають, що споживачі можуть помилково сприймати стейблкоїни як безпечні фінансові інструменти.

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Нагадаємо:

Сім'я Дональда Трампа отримала контроль над криптовалютною компанією World Liberty Financial, яка залучила 550 млн дол від інвесторів.