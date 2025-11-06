Кремль знайшов, на кого перекласти провину за погіршенні рівня життя росіян

Кремль планує підвищення податків і скорочення соціальних пільг, а сенатори і губернатори візьмуть на себе основну хвилю критики.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Російська влада готує громадян до подальшого погіршення рівня життя на тлі рекордного бюджетного дефіциту, який у 2025 році сягне 5,74 трлн рублів", – звертає увагу українська розвідка.

"Щоб покрити нестачу коштів, кремль планує підвищення податків і скорочення соціальних пільг, одночасно використовуючи сенаторів і губернаторів як "громовідводи", які беруть на себе основну хвилю критики", – говориться у публікації.

У Росії офіційно планується підвищення ПДВ із 20 % до 22 %, зменшення порогу для спрощеної системи оподаткування та перегляд пільг для самозайнятих громадян, які нині платять лише 4–6 % податку.

Режим самозайнятості можуть скасувати вже у 2026 році, змусивши людей або зареєструватися як підприємці, або платити повну ставку податку, повідомляє СЗРУ.

"Паралельно обговорюється введення соціальних внесків для офіційно непрацевлаштованих – безробітних, фрилансерів і тих, хто працює неофіційно. Такі ініціативи подаються під соусом "соціальна справедливість", але фактично збільшують навантаження на населення", – говориться у повідомленні.

Влада також планує скорочення соціальних програм: материнський капітал пропонують виплачувати лише за третю дитину, а програми "сімейної іпотеки" перевести на фінансування регіонів.

Місцеві бюджети, дефіцитні у 68 регіонах, змушені підвищувати транспортні податки та плату за паркування, ставши першою лінією непопулярних рішень.

"Ці зміни – наслідок війни, адже після введених санкцій за агресію відбулося падіння доходів рф. кремль фактично змінює соціальний контракт із громадянами: раніше "ви не протестуєте – ми гарантуємо стабільність", тепер формула проста: "ви підтримуєте режим – платіть більше", – зазначає українська розвідка.

Нагадаємо:

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російська економіка входить у фазу затяжного спаду: за підсумками III кварталу 2025 року головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, падіння попиту та брак оборотних коштів.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України розповіла про те, що росіяни дедалі гірше оцінюють економічні перспективи країни. Рівень песимізму щодо економіки РФ став одним із найвищих за 20 років спостережень.

СЗРУ також повідомила, що ціни на російську нафту Urals впали до найнижчого рівня з весни, поставивши під сумнів реалістичність бюджетних планів і Москви, і Мінська.

СЗРУ також звертала увагу, що Росія дедалі частіше "розраховується" з союзниками у війні проти України власними територіями. Не маючи ресурсів для розвитку найбільшого регіону країни – Далекосхідного федерального округу – Москва відкриває шлях зовнішній експансії.

Раніше СЗРУ заявила, що Росія загнала себе до пастки, збільшивши оборонні витрати і зробивши військово-промисловий комплекс головним драйвером попиту.